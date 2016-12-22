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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 задержанным без протокола €24,6 тыс.
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 задержанным без протокола €24,6 тыс.
Общество, 06:22
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 задержанным без протокола €24,6 тыс.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил дела 13 россиян, которые были задержаны правоохранительными органами без составления протокола, и обязал Россию выплатить им компенсации, общей суммой в €24,6 тыс., говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

В ЕСПЧ сочли, что были нарушены права россиян на свободу и личную неприкосновенность. Кроме того, им был нанесен моральный ущерб.

Наиболее крупную компенсацию суд назначил Андрею Форталнову из Санкт-Петербурга, которого незаконно удерживали в полиции восемь часов. Россия должна выплатить ему €4 тыс., из которых €3 тыс. — судебные издержки.

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Общество

Также €3 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб ЕСПЧ присудил Сергею Масюкову из Омской области, которого задержали 23 сентября 2004 года, но официально оформили только спустя 72 часа.

Теги: ЕСПЧ , задержанные россияне
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