Новак обсудил с главой Минфина США прекращенные из-за санкций проекты

Министр энергетики России Александр Новак, глава Минэнерго США Рик Перри и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили влияние санкций Вашингтона на американские компании и их проекты, рассказал Новак журналистам в Вашингтоне, передает «РИА Новости».

По его словам, речь шла о вопросах двустороннего сотрудничества между странами, в том числе о работе ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton и Honeywell в России. «Обсудили влияние санкций на эти компании», — подчеркнул Новак.

Он добавил, что обсудил с Мнучином конкретные проекты американских компаний, прекращенные из-за введения США санкций в отношении России.

Кроме того, Новак рассказал, что поднял во время визита в США вопрос строительства газопровода «Северный поток-2», против которого выступают в Вашингтоне. Министр отметил, что этот проект является выгодным для Европы и потребители в нем заинтересованы и его реализация должна зависеть от экономической основы, а не политических оценок.