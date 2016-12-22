На стройплощадке в техасской больнице прогремел взрыв

Взрыв произошел на стройке во дворе госпитале в техасском городе Гейтсвилл, есть пострадавшие, сообщает местный телеканал KBTX со ссылкой на официального представителя медучреждения Coryell Memorial Healthcare System Карли Лэтэм.

Она подтвердила, что в результате взрыва пострадали люди, но не смогла назвать их точного числа. Лэтэм добавила, что на данный момент ей не известно, погиб ли кто-либо во время инцидента.

По ее словам, пациентов эвакуировали в другие части госпиталя и церковь, пострадавшим оказывается помощь.

В полиции города заявили телеканалу, что работают на месте «крупного происшествия», не уточнив деталей. О причинах взрыва не сообщается.

По данным Fox News, в результате инцидента у более 1 тыс. человек в Гейтсвилле отключилось электричество.