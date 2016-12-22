Богомолов отреагировал на информацию СМИ о своем уходе из МХТ им. Чехова

Режиссер и помощник худрука МХТ им. Чехова Константин Богомолов отказался комментировать информацию о своем уходе из театра, отметив, что в ближайшее время его постановок там не будет, передает телеканал «Дождь».

По данным источников «Дождя», новое руководство МХТ им. Чехова не планирует продлевать контракт с Богомоловым, сам режиссер отказался комментировать эту информацию.

«К сожалению, в ближайшие сезоны моих новых постановок не будет в Московском художественном театре», — сказал он.

Помощник худрука МХТ им. Чехова по работе со СМИ Мария Малкина также отказалась от комментариев, но отметила, что контракт с Богомоловым заканчивается в конце июня.

Богомолов начал работать в МХТ им. Чехова с 2012 года, там он поставил спектакли «Событие», «Идеальный муж», «Карамазовы», «Юбилей ювелира», «Wonderland-80» и другие.

За «Wonderland-80» и «ТурандотТ» он получил зрительскую премию «ЖЖивой театр» в номинации «Режиссер года: новая волна». Кроме того, он был лауреатом премии имени Олега Янковского «Творческое открытие» в 2013 году и неоднократно номинировался на «Золотую маскую»

В марте скончался предыдущий художественный руководитель театра Олег Табаков. Новым худруком МХТ им. Чехова предлагали актеру Владимиру Машкова, но от отказался и театр возглавил Сергей Женовач, ранее работавший в Студии театрального искусства.