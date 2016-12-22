В «Стройтранснефтегазе» сменился гендиректор

Новым гендиректором АО «Стройтранснефтегаз» стал Иван Сибирев, ранее занимавший пост замгендиректора в компании. Об этом говорится в сообщении на сайте «Стройтранснефтегаза».

Задачами Сибирева станет реализация строительных проектов в рамках заключенных контрактов. Возглавлявший компанию с 2014 года Владимир Карташян занял пост председателя комитета совета директоров по стратегическому планированию.

«Я рад, что за четыре года вместе с командой единомышленников мне удалось превратить «Стройтранснефтегаз» в очевидного лидера на рынке нефтегазового строительства. В рамках работы на посту председателя комитета по стратегии совета директоров я продолжу решать стоящие перед обществом стратегические задачи», — передал РБК Карташян через своего представителя.

Среди задач Карташяна будут контроль за обеспечением высоких операционных и финансовых результатов, вывод компании на новые рынки и преемственность в операционном управлении.

В 2016 году, по данным СПАРК, выручка «Стройтранснефтегаза» составила 120,8 млрд руб. Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета составила 22,5 млрд руб. Компания не раскрыла финансовые показатели за 2017 год.

Основными проектами «Стройтранснефтегаза» являются строительство трубопровода «Сила Сибири», обустройство Чаяндинского месторождения и возведение подводящих магистральных газопроводов для «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Предприниматель Геннадий Тимченко в феврале 2017 года сообщил РБК, что ему и его семье принадлежат 50% «Стройтранснефтегаза». В мае следующего года Тимченко заявил, что не имеет отношения к «Стройтранснефтегазу».

