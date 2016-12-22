Глава оргкомитета «Россия-2018» назвал стыдным матч Дания — Франция

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович сказал, что ему стыдно за матч сборных Дании и Франции, которые 26 июня сыграли со счетом 0:0 на столичном стадионе «Лужники». Об этом сообщает ТАСС.

«Такой футбол нам не нужен. Стыдно за такой [футбол], это не игра. Жалко болельщиков», — сказал Дворкович. Также 26 июня прошла встреча команд из Австралии и Перу. «Даже тогда, когда перуанцы уже вели 2:0, австралийцы не бежали, играли без желания», — отметил он.

В группе С турнирной таблицы на первом месте находится Франция с 7 очками, Дания — на втором с 5 очками, команды прошли в плей-офф. Австралия и Перу выбыли из турнира.

Также 26 июня пройдут встречи команд из группы D: Хорватия встретится с Исландией, а Аргентина — с Нигерией. На первом месте идут хорваты с 6 очками, на втором — нигерийцы с 3 очками.