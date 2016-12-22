АвтоВАЗ отзовет более 7 тыс. машин Lada Xray из-за проблем с подвеской

Компания «АвтоВАЗ» отзовет 7220 автомобилей марки Lada Xray из-за неполадок с подвеской. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, выпущенные с ноября 2017 года по сегодняшний день. «Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного», — указывается в сообщении.

АвтоВАЗ пообещал провести бесплатные ремонтные работы для владельцев бракованных транспортных средств.

Ранее АвтоВАЗ отозвал более 38 тыс. автомобилей марки Lada 4x4 из-за проблем с проводкой. Компания отозвала автомобили, произведенные с июня 2017 года. Причиной этого стало «возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески».