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Неизвестные проникли в дом вдовы Михаила Круга
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Неизвестные проникли в дом вдовы Михаила Круга
Общество, 17:40
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Неизвестные проникли в дом вдовы Михаила Круга

В ночь на 26 июня неизвестные проникли в подмосковный дом певицы Ирины Круг — вдовы барда Михаила Круга. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на представителя исполнительницы.

«Она слышала, что кто-то ходит на первом этаже, она подумала, что это муж [Сергей Белоусов]. Она поэтому не спустилась вниз. Потом наутро они обнаружили, что через окно влезли, просверлили там какую-то дырочку, повернули ручку, все это бесшумно, и через гаражное окно вышли», — сказала представительница.

По ее словам, у певицы ничего не украли. После этого неизвестные проникли в два соседних дома, в одном из них сработала сигнализация. «Все произошло накануне другой трагедии, которая случилась 1 июля. И, конечно, для Иры это стало некоторым шоком», — заявила представительница.

Ирина Круг исполняет песни в жанре «русский шансон». Она выпустила девять сольных альбомов, в том числе «Первая осень разлуки» и «Любить не страшно», а также шесть дуэтных альбомов, среди которых «История любви» с Михаилом Кругом и «Букет из белых роз» с Виктором Королевым.

Певица десять раз получала премию «Шансон года», в 2017 году удостоилась премии Musicbox-2017 в номинации «Городской романс». Михаил Круг выступал в жанре «русский шансон» с 1987 года, он написал такие песни, как «Владимирский централ» и «Золотые купола».

Неизвестные 1 июля 2002 года убили барда в его доме в поселке Мамулино (микрорайон Твери).

Теги: шансон , незаконное проникновение , грабители , певица
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