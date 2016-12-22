Mercedes отозвал 362 автомобиля из-за проблем с передними сиденьями

Официальный представитель Mercedes в России — АО «Мерседес-Бенц РУС» — отзывает 362 автомобиля классов C и E в связи с дефектом спинок передних сидений, сообщает Росстандарт.

«Причиной отзыва автомобилей является то, что спинки обоих передних сидений с правой стороны могут быть не зафиксированы», — отмечается в сообщении.

Автомобили, подлежащие отзыву, были реализованы в 2017 и 2018 годах. Уполномоченный представитель Mercedes в России оповестит владельцев о необходимости сдать машину в ближайший дилерский центр. После проверки, при необходимости, у автомобилей будут заменены рамы спинок передних сидений. При этом ремонтные работы будут бесплатными.

В начале июня российский дилер Peugeot и Citroen — ООО «Пежо Ситроен Рус» — отозвал 19,7 тыс. машин из-за проблем со стеклоочистителями. В конце мая дилер Volkswagen и Škoda — Volkswagen Group Rus — отозвал 132,6 тыс. автомобилей из-за того, что у них обнаружили неправильно сваренную буксирную проушину, которая может привести к проблемам при буксировке.