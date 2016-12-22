ФИФА презентовала мяч для плей-офф ЧМ

Фото: @adidasfootball / Twitter

Международная федерация футбола представила мяч, которым команды будут играть на этапе плей-офф проходящего в России футбольного турнира. Мяч выполнен в красно-черно-оранжевой расцветке на белом фоне. Это следует из видеоролика, прикрепленного к сообщению официально аккаунта ЧМ-2018 в Twitter.

Мяч называется Telstar18 «Мечта».

Ранее сообщалось, что после проигрыша сборной России команде Уругвая со счетом 0:3 российские футболисты в первом раунде плей-офф сыграют с испанцами. Матч состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

