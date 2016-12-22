Большинство россиян не слышали выражения fake news

Фонд «Общественное мнение» выяснил, что 66% населения России не слышали выражения fake news (фальшивые новости), однако 47% опрошенных сталкивались с ложными фактами, которые выдавались СМИ за подлинные.

Согласно данным опроса, 33% россиян встречали фразу fake news. При этом распознавание этого выражения зависит от уровня образования человека. Наибольшей категорией, слышавшей выражение, стали люди с высшим образованием (44%), а среди тех, кто с ним не знаком, больше всего людей со средним образованием или ниже (75%).

ФОМ выяснил, что, по мнению опрошенных, наибольшее количество ложных новостей встречается на телевидении (24%) и на новостных сайтах (24%).

Респонденты вспомнили больше всего новостей по теме личной жизни знаменитостей (5%). На втором месте оказались новости о жертвах пожара в Кемерово (4%), а на третьем — события на Украине (3%). Также 2% россиян вспомнили об инсценировке смерти журналиста Аркадия Бабченко.

Опрошенные отметили, что ложные новости существуют давно (36%), но их количество в последнее время только возрастает (22%). При этом большинство россиян считают, что такие сообщения несут большой вред (38%). Они полагают, что фейковые новости дезориентируют людей, вводят их в заблуждение (13%), провоцируют население и дестабилизируют ситуацию в стране (6%), а также манипулируют общественным мнением (4%), негативно влияют на психологическое состояние людей (4%) и снижают доверие к информации и ее источникам (4%).

Опрос проводился 16–17 июня среди 1,5 тыс. респондентов в 53 регионах.

Выражение fake news стало популярным после того, как президент США Дональд Трамп стал его использовать для обличения публикаций СМИ.