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Евтушенков назвал сроки создания СП «Системы» и «Ростеха» в электронике
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Евтушенков назвал сроки создания СП «Системы» и «Ростеха» в электронике
Бизнес, 12:49
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Евтушенков назвал сроки создания СП «Системы» и «Ростеха» в электронике

Сделка по созданию совместного предприятия «Ростеха» и АФК «Система» в области микроэлектроники будет закрыта в августе, заявил основной бенефициар последней и глава совета директоров Владимир Евтушенков. Об этом сообщает ТАСС.

«По-моему, окончательное закрытие сделки, когда предприятие начинает жить самостоятельной жизнью, — август», — сказал Евтушенков.

​Он отметил, что основные параметры сделки одобрены руководством «Ростеха».

Евтушенков заплатит 1,5 млрд руб. за контроль в СП с «Ростехом»
Технологии и медиа

Переговоры о создании совместного предприятия в области микроэлектроники (Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) «Ростеха» и концерна РТИ, входящего в АФК «Система») начались в ноябре 2016 года. В него должны войти 20 предприятий. Соглашение о создании СП было заключено в июне 2017 года, однако сделка была заморожена из-за иска «Роснефти» к «Системе». В мае 2018 года стало известно, что «Система» и «Ростех» намерены закрыть сделку по созданию СП, причем компания Евтушенкова за контроль над ним заплатит 1,5 млрд руб. Одним из «проблемных» активов нового СП станет входящий в РТИ и находящийся под санкциями США завод «Микрон», которому требуется техническое переоснащение. 

Теги: АФК «Система» , «Ростех» , микроэлектроника
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