Архитектора заочно арестовали за мошенничество при отделке дома Чемезова

Таганский суд Москвы заочно арестовал архитектора и дизайнера Манану Эрнандес-Геташвили, обвиняемую в мошенничестве, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Арест назначен на два месяца, однако вступит в силу только после экстрадиции обвиняемой либо ее задержания в России. Сейчас она объявлена в международный розыск. Манане Эрнандес-Геташвили заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, 29 мая президиум Мосгорсуда отменил заочный арест дизайнера и отправил дело на новое рассмотрение в Таганский суд. Были обнаружены процессуальные нарушения.

По данным «Коммерсанта», архитектор обвиняется в мошенничестве с отделкой особняков в подмосковной Жуковке. Один из них принадлежал гендиректору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову и его супруге, а второй — предположительно фирме, связанной с гендиректором группы ОНЭКСИМ Дмитрием Разумовым. Издание отмечает, что ущерб был причинен «на миллионы долларов и евро».