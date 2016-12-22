В Португалии умер основатель группы «До Мажор» Андрей Сучилин

Андрей Сучилин (Фото: личная страница Андрея Сучилина в Facebook)

Российский музыкант, основатель группы «До Мажор» Андрей Сучилин умер в Португалии, сообщила РБК его супруга Лидия Тихонович.

Пресс-атташе российского посольства Александр Брянцев рассказал РБК, что ранее Тихонович обращалась в российское посольство в Португалии в связи с состоянием мужа. «Мы были в курсе этой ситуации. Когда он был снят с рейса, то его супруга связывалась с нашим консульским отделом. Она настаивала на обеспечении его перевозки в Москву, однако по медицинским показаниям он не подлежал дальнейшей транспортировке», — пояснил Брянцев.

Он добавил, что больше Тихонович не связывалась с посольством.

Сучилина в конце мая сняли в Португалии с самолета компании KLM из-за неприятного запаха, который был вызван его заболеванием. Самолет пришлось посадить по требованию пассажиров. Затем Сучилина госпитализировали в критическом состоянии и поместили в реанимацию с инфекционным заболеванием. Тихонович сообщала, что музыканта ввели в медицинскую кому, ему провели две операции, однако развившийся на фоне грибковой инфекции и ослабленного иммунитета некроз тканей в итоге привел к смерти.

Сучилин создал прог-рок и авангард группу «До Мажор» в 1981 году. Музыкант также был одним из основателей Московской рок-лаборатории (упразднена в 1992 году). Выступал с концертами, занимался продюсированием.