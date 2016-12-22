В Японии в результате стрельбы погиб полицейский и охранник школы
Общество, 11:58
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В Японии в результате стрельбы погиб полицейский и охранник школы
Два человека погибли в результате нападения мужчины в японском городе Тояма. Об этом сообщает NHK.
Инцидент произошел в оживленном районе города. Злоумышленник вошел в полицейский участок и ударил ножом одного из находившихся там полицейских, а затем отобрал у него пистолет. После этого он покинул полицейский участок и открыл стрельбу около школы. В результате погиб охранник. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Пострадавшие были доставлены в больницу, однако врачам не удалось их спасти.
В настоящее время полиция выясняет личность преступника и его мотивы.