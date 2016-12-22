Путин поручил упростить получение вида на жительство знающим русский язык

Президент Владимир Путин поручил МВД и Минтруду упростить получение знающими русский язык иностранцами разрешений на временное проживание и вида на жительство. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам прямой линии.

«Принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство», — указано в документе.

В поручении отмечается, что при необходимости нужно предоставить соответствующие предложения об изменении законодательства России.

Прямая линия с Путиным прошла 7 июня и длилась 4 часа 22 минуты. Всего во время ее подготовки и проведения поступило более 2 млн вопросов.