Суд отклонил иск Сан-Франциско к нефтяникам из-за глобального потепления

В Калифорнии федеральный суд отклонил иск городов Сан-Франциско и Окленд к пяти крупнейшим мировым нефтекомпаниям, говорится в сообщении американской нефтедобывающей компании Chevron. Власти городов требовали от нефтяников создания специального фонда, который бы компенсировал ущерб от изменения климата.

Иски городов были направлены против компаний BP, Chevron, Conoco-Phillips, ExxonMobil и Royal Dutch Shell. Логика истцов заключалась в том, что эти компании, добывающие нефть, из которой производится топливо, должны нести долю ответственности за «парниковый эффект» и производимые им изменения в глобальном климате. Ранее аналогичные иски против нефтедобытчиков подавали города Нью-Йорк и Вашингтон, однако все они были отменены.

Как отметили в Chevron, защита строилась на том, что компания инвестирует значительные средства в защиту экологии и стремится к максимально чистому производству.

Суд признал, что угрозы глобального потепления, на которые указывают истцы, верны, и нефтекомпании должны разделить ответственность за глобальное потепление. Однако в суде сочли, что взыскание компенсации с нефтекомпаний за климатические изменения выходит из сферы его компетенций.«Эта проблема заслуживает решения, носящего более масштабный характер, нежели решение окружного судьи или жюри по делу об источнике неудобства для окружающих», — говорится в решении.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп официально заявил об отказе США от Парижского климатического соглашения, подразумевающего сокращение выбросов парниковых газов. Трамп объяснил это решение возможной потерей почти 3 млн рабочих мест к 2025 году при выполнении всех условий договора.