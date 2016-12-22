Для воюющих в Афганистане солдат Армии США закупят пейнтбольные винтовки

Военнослужащие Армиа США, которые несут службу в Афганистане, получит пейнтбольные винтовки, стреляющие шариками с перцовым газом. Заключен контракт на $650 тыс., объем поставок не уточняется, сообщает Popular Mechanics.

Издание отмечает, что комплексы Variable Kinetic Systems (VKS) являются нелетальным видом вооружений. При стрельбе шарики разрываются и создают облако из перцового газа. Скорострельность VKS составляет 20 выстрелов в секунду.

Некоторые патроны-шарики, производимые компанией Pepperball, наполнены синтетической версией перцового газа (PAVA), другие содержат слезоточивый газ, а в третьих смешаны оба вещества. Пока не известно, какой вид боеприпасов будет закуплен.

В 2012 году в США представили нелетальное оружие для разгона демонстрантов, использующее высокочастотные электромагнитные лучи с радиусом поражения до километра. Когда они направлены на человека, то он испытывает нестерпимый жар.