Навальный потребовал вызвать в суд Хлопонина по иску Прохорова к нему

В суд по иску бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному должен быть вызван курировавший недропользование экс-вице-премьер Александр Хлопонин. Об этом заявил в Люблинском суде Москвы представитель Навального Вячеслав Гимади, передает корреспондент РБК
«Истец фактически оспаривает сведения о том, что он дал взятку чиновнику Хлопонину. Но в данном деле Хлопонин фактически не участвует, он не привлечен ни третьим лицом, ни как-либо еще. Хотя этот иск все-таки влечет за собой некое влияние на права и обязанности Хлопонина. Поэтому мы просим вызвать его в суд в качестве свидетеля», — сказал Гимади.
Прохоров подал иск Навальному в конце мая. Бизнесмен требует взыскать с политика 1 руб., а также обязать его удалить опубликованное им расследование и публично его опровергнуть. Иск касается опубликованного в апреле материала Навального об итальянской вилле, которую Прохоров купил у Хлопонина. В материале отмечалось, что цена сделки (€35,5 млн) была выше рыночной и, следовательно, является взяткой.