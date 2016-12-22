ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,21 62,38 EUR Нал. 73,94 73,01 USD Бирж. 62,80 +0,01 EUR Бирж. 73,30 -0,15 USD ЦБ. 62,95 -0,29 EUR ЦБ. 73,31 -0,41 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6217,00 +52,60 IMOEX 2237,29 +0,03% RTSI 1122,32 +0,19% Brent 75,16 +1,36% DJIA 24252,80 -1,33% Nasdaq 7532,01 -2,09%
Навальный потребовал вызвать в суд Хлопонина по иску Прохорова к нему
Лента новостей
Как работает циклическая экономика в Финляндии 11:51, Партнерский материал Силуанов исключил подорожание «жизненно важных товаров» при повышении НДС 11:48, Общество Хранить или избавляться: Ethereum подешевел до $455 11:45, Крипто Улицкая ответила на критику Милонова из-за слов об отставании России 11:41, Общество Умер поэт Андрей Дементьев 11:38, Общество Цена ошибки: как один аут лишил Африку главного триумфа на ЧМ по футболу 11:37, Спорт Путин поручил упростить получение вида на жительство знающим русский язык 11:37, Общество Отделка квартиры станет обязательной жилищной нормой в России 11:27, Недвижимость ВС разъяснил основания для задержания и ареста участников митингов 11:27, Общество В столкновении восьми автомобилей под Пензой погибли четыре человека 11:11, Общество ФИФА разберется с неявкой Салаха на пресс-конференцию 11:11, Спорт «Дочка» Capital Group разработает ППТ на 97 га в Москве 11:09, Строительство Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 11:08, Спецпроект РБК Спорт Навальный потребовал вызвать в суд Хлопонина по иску Прохорова к нему 11:03, Политика Внука Примакова не пустили в Киев на конференцию ОБСЕ 10:59, Политика Прокуратура проверит видео с призывом наказать карикатуриста Лопатина 10:53, Общество Путин сменил командующего Черноморским флотом 10:49, Политика Сделайте ваш прогноз на исход матчей ЧМ-2018 10:45, Спецпроект РБК Спорт Прогнозы дня: до встречи Путина и Трампа в июле рынку серьезно не вырасти 10:45, Quote В летнем лагере в Челябинской области умер подросток 10:44, Общество Сильнодействующий: тест-драйв Grand Cherokee SRT 10:43, Авто Торговая комиссия США: до конца 2018 г. криптоинвесторы потеряют $3 млрд 10:40, Крипто Москалькова прибыла в Киев для встречи с моряками траулера «Норд» 10:34, Политика Капитан Перу: его дисквалифицировали за допинг, но он играет на ЧМ-2018 10:34, Спорт В Москве приезжих из Саудовской Аравии обманули на 15 млн руб. 10:29, Общество Приборы учета предложили передать в общедомовую собственность 10:24, Недвижимость Актрису Марию Миронову ограбили в центре Москвы 10:22, Общество Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 10:15, Партнерский материал
Навальный потребовал вызвать в суд Хлопонина по иску Прохорова к нему
Политика, 11:03
0
Навальный потребовал вызвать в суд Хлопонина по иску Прохорова к нему

В суд по иску бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному должен быть вызван курировавший недропользование экс-вице-премьер Александр Хлопонин. Об этом заявил в Люблинском суде Москвы представитель Навального Вячеслав Гимади, передает корреспондент РБК

«Истец фактически оспаривает сведения о том, что он дал взятку чиновнику Хлопонину. Но в данном деле Хлопонин фактически не участвует, он не привлечен ни третьим лицом, ни как-либо еще. Хотя этот иск все-таки влечет за собой некое влияние на права и обязанности Хлопонина. Поэтому мы просим вызвать его в суд в качестве свидетеля», — сказал Гимади.

Прохоров подал иск Навальному в конце мая. Бизнесмен требует взыскать с политика 1 руб., а также обязать его удалить опубликованное им расследование и публично его опровергнуть. Иск касается опубликованного в апреле материала Навального об итальянской вилле, которую Прохоров купил у Хлопонина. В материале отмечалось, что цена сделки (€35,5 млн) была выше рыночной и, следовательно, является взяткой.

Теги: Александр Хлопонин , Алексей Навальный , Михаил Прохоров
Главное
Кремль опубликовал поручения Путина по итогам прямой линии Политика
Материалы по теме
Путин сравнил Навального с «клоуном» Саакашвили Политика
Прохоров подал иск к Навальному на 1 руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter