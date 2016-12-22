Актрису Марию Миронову ограбили в центре Москвы. Об этом сообщил РБК источник в ГУ МВД столицы и подтвердил собеседник в районном отделе полиции.

Инцидент произошел 25 июня. По данным источника, из заявления Мироновой следует, что у нее похитили $3 тыс. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК (кража).

Актриса также сообщила об ограблении на своей странице в Instagram.

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Будьте бдительны», — сообщила Миронова.

Мария Миронова — актриса театра и кино, дочь Андрея Миронова. Служит в «Ленкоме». Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Салют-7», «Три мушкетера», «Родина», «Ночной дозор», «Статский советник» и других.