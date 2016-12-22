Бывший замполпреда Путина возглавил правительство Якутии

Врио главы правительства Якутии стал бывший замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Владимир Солодов, заявил врио главы республики Айсен Николаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неверифицированный Twitter Николаева.

На посту главы кабинета министров республики Солодов сменил Евгения Чекина, ушедшего в отставку шестью днями ранее. На сайте правительства Якутии на момент написания заметки информация о главе правительства не обновлялась.

Как следует из информации на сайте полпреда президента в ДВФО, Владимир Солодов родился в Москве в 1982 году. В 2004 году окончил факультет государственного управления МГУ, в 2005-2013 году занимался преподавательской деятельностью. С 2013 по 2015 год работал в некоммерческом Агентстве стратегических инициатив (АСИ), где занимал пост руководителя департамента проектов и практик направления «Молодые профессионалы». В 2015-2018 годах Солодов был заместителем полпреда президента в ДВФО.

В конце мая глава Якутии Егор Борисов подал в отставку, объяснив это тем, что республики нужен «новый руководитель». В начале июня РБК узнал, что Борисов станет сенатором от Якутии в Совете Федерации.