ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,36 62,48 EUR Нал. 74,13 73,06 USD Бирж. 62,90 -0,82 EUR Бирж. 73,30 -0,63 USD ЦБ. 62,95 -0,29 EUR ЦБ. 73,31 -0,41 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6246,50 +90,80 IMOEX 2236,65 -0,58% RTSI 1120,23 -0,46% Brent 74,15 -0,59% DJIA 24252,80 -1,33% Nasdaq 7532,01 -2,09%
Бывший футболист умер во время комментирования игры сборной Египта на ЧМ
Лента новостей
Полиция отпустила брата экс-премьера Армении Сержа Саргсяна 02:15, Политика Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 01:42, РБК и Ингосстрах Бывший футболист умер во время комментирования игры сборной Египта на ЧМ 01:35, Общество Салах извинился перед болельщиками сборной Египта 01:34, Общество В Госдуме обвинили США в попытках «продавить свой» газ в Европу 00:58, Политика Высшая судебная палата Молдавии аннулировала итоги выборов мэра Кишинева 00:31, Политика Все решили видеоповторы: как определялся соперник России по плей-офф 00:21, Спорт В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов 00:15, Общество Число фирм-однодневок в России снизилось до исторического минимума 00:00, Экономика В Москве умерла сбитая на тротуаре беременная женщина 25 июн, 23:55, Общество МИД ответил на статью саудовского издания о допинге в сборной России 25 июн, 23:44, Политика Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 25 июн, 23:43, Спецпроект РБК Спорт Защита компании Пригожина назвала незаконным назначение спецпрокурора США 25 июн, 23:39, Политика Военный прокурор Украины заявил о «своем Пиночете у двери» 25 июн, 23:30, Политика Португальцы на последних секундах упустили победу над Ираном 25 июн, 23:11, Спорт Последние минуты третьего тура определили соперника России по 1/8 финала 25 июн, 23:03, Спорт Испанцы сыграли вничью с Марокко и заняли первое место в группе 25 июн, 23:02, Спорт Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 25 июн, 22:53, Партнерский материал The Times узнала о планах властей Великобритании выкупить дом Скрипаля 25 июн, 22:49, Общество Bloomberg узнал о разработке Apple новых наушников 25 июн, 22:45, Технологии и медиа Нападающий Уругвая рассказал об услышанной от Акинфеева подсказке 25 июн, 22:32, Общество Кудрин ответил на предложение Чубайса о венчурном инвестировании пенсий 25 июн, 22:28, Финансы Самедов рассказал о «странных решениях» судьи на матче России с Уругваем 25 июн, 22:14, Общество Верфь без директора: куратор мегапроекта «Роснефти» ушел в отставку 25 июн, 21:59, Бизнес Силуанов пообещал россиянам к 2024 году среднюю пенсию 20 тыс. руб. 25 июн, 21:42, Экономика Игра на опережение: что такое бизнес по-китайски 25 июн, 21:28, РБК и Шелковый путь Маршрутка задавила трехлетнего ребенка в Подмосковье 25 июн, 21:26, Общество Депутаты предложили отменить уголовное наказание за возбуждение ненависти 25 июн, 21:24, Политика
Бывший футболист умер во время комментирования игры сборной Египта на ЧМ
ЧМ-2018, 01:35
0
Бывший футболист умер во время комментирования игры сборной Египта на ЧМ

Бывший футболист и экс-тренер одного из самых титулованных клубов Египта «Замалек» Абдель Рахим Мохаммед умер, комментируя игру сборной Египта на чемпионате мира по футболу против команды Саудовской Аравии, сообщает Youm7.

По данным издания, у него случился сердечный приступ во время комментирования на одном из местных телеканалов игры между египтянами и саудовцами.

Ряд известных египетских спортсменов, в частности бывший футболист сборной Египта Мидо, подтвердили смерть Абделя Рахима Мохаммеда и выразили свои соболезнования.

Салах извинился перед болельщиками сборной Египта
Общество

Портал Arab News сообщает, что Мохаммеду стало плохо во время работы на канале Nile Sports в Каире, когда на 95-ой минуте матча саудовская сборная забила победный гол. Он был доставлен в больницу, однако вскоре скончался.

Сборная Египта 25 июня проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. Египетским футболистам, которые пробились на чемпионат мира впервые с 1990 года, не удалось выиграть на мундиале ни одной игры. В первой встрече они проиграли Уругваю 0:1, а затем уступили сборной России со счетом 1:3.

Чемпионат мира по футболу 2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. В группах А и В уже определились участники 1/8 финала. Ими стали сборные Уругвая, России, Испании и Португалии.

Теги: комментатор , Чемпионат мира по футболу 2018 , Египет , Саудовская Аравия
Главное
Число фирм-однодневок в России снизилось до исторического минимума Экономика
Материалы по теме
Египетские СМИ назвали причины проигрыша сборной Египта Общество
Матч Россия — Египет стал самой рейтинговой трансляцией ЧМ-18 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter