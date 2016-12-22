Бывший футболист умер во время комментирования игры сборной Египта на ЧМ

Бывший футболист и экс-тренер одного из самых титулованных клубов Египта «Замалек» Абдель Рахим Мохаммед умер, комментируя игру сборной Египта на чемпионате мира по футболу против команды Саудовской Аравии, сообщает Youm7.
По данным издания, у него случился сердечный приступ во время комментирования на одном из местных телеканалов игры между египтянами и саудовцами.
Ряд известных египетских спортсменов, в частности бывший футболист сборной Египта Мидо, подтвердили смерть Абделя Рахима Мохаммеда и выразили свои соболезнования.
Портал Arab News сообщает, что Мохаммеду стало плохо во время работы на канале Nile Sports в Каире, когда на 95-ой минуте матча саудовская сборная забила победный гол. Он был доставлен в больницу, однако вскоре скончался.
Сборная Египта 25 июня проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. Египетским футболистам, которые пробились на чемпионат мира впервые с 1990 года, не удалось выиграть на мундиале ни одной игры. В первой встрече они проиграли Уругваю 0:1, а затем уступили сборной России со счетом 1:3.
Чемпионат мира по футболу 2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. В группах А и В уже определились участники 1/8 финала. Ими стали сборные Уругвая, России, Испании и Португалии.