В Госдуме обвинили США в попытках «продавить свой» газ в Европу

Власти Соединенных Штатов пытаются протолкнуть свой газ на европейский рынок, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова заместителя помощника государственного секретаря США Сандры Оудкирк о том, что Европа может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

«США снова путают политику с экономикой. Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешевый газ в Европу и попытками за счет политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного», — считает депутат.

По словам Ананских, все заявления и «страшилки» о том, что «Северный поток -2» несет угрозу безопасности являются абсурдными, поскольку Россия никогда не приостанавливала подачу газа на территорию Европы.

Также член думского комитета по энергетике добавил, что пока власти Дании не согласуют строительство этого газопровода, возможность остановки проекта сохраняется. «Если руководство страны думает о гражданах, оно должно понимать: нужно заканчивать волокиту, чтобы европейские потребители как можно быстрее начали получать более дешевый газ», — заключил он.

18 июня власти Украины начали переговоры с партнерами из ЕС, целью которых является создание единой группы для остановки строительства газопровода «Северный поток-2». «Я не буду раскрывать всех инструментов, которые мы применяем для того, чтобы остановить строительство «Северного потока-2». Но хочу отдельно подчеркнуть: для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить», — заявил президент Украины Петр Порошенко.

В мае госсекретарь США Майк Помпео рассказал о задаче «свернуть «Северный поток-2». «Мы должны продолжать оказывать давление, чтобы свернуть «Северный поток-2». Мы не должны увеличивать зависимость Европы от российских энергетических поставок. Если нам это удастся, мы поможем Европе прочнее стоять на ногах», — сказал он.

​Строительством газопровода «Северный поток-2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Трубопровод проложат по дну Балтийского моря через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а совокупная мощность — 55 млрд куб. м в год. Разрешение на строительство газопровода уже выдали власти Швеции, Германии и Финляндии.