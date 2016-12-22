Нападающий Уругвая рассказал об услышанной подсказке перед голом России

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес перед тем, как забить первый гол в ворота российской сборной, воспользовался подсказкой вратаря Игоря Акинфеева своим партнерам перед исполнением уругвайцами штрафного. Об этом сам нападающий рассказал журналистам, передает ТАСС.

По словам Суареса, он слышал, как Акинфеев сказал своим игрокам в стенке, чтобы при ударе они поднялись на носочки. «Я этот момент увидел, понял и пробил низом. Если ударить так сильно и точно, вратарю будет сложно взять такой мяч», — пояснил уругвайский футболист.

25 июня команда Уругвая обыграла Россию со счетом 3:0 в матче заключительного тура группового этапа турнира. Суарес открыл счет в матче ударом со штрафного.

Первые два матча с командами Египта (15 июня) и Саудовской Аравии (20 июня) сборная Уругвая выиграла с одинаковым счетом 1:0. Суарес отметил, что в этих матчах уругвайцы играли скованно и нервничали, ведь это чемпионат мира. Однако после первых побед появилась и уверенность, игроки поняли, что на таких матчах нужно выигрывать. «Сейчас надо идти от игры к игре и не думать о том, до какой стадии мы можем дойти», — сказал Суарес.

Сборная Уругвая стала первой в группе A и 30 июня в Сочи сыграет в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе B. Сборная России стала второй в группе и сыграет с победителем группы B 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.