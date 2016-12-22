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Самедов рассказал о «странных решениях» судьи на матче России с Уругваем
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Самедов рассказал о «странных решениях» судьи на матче России с Уругваем
ЧМ-2018, 22:14
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Самедов рассказал о «странных решениях» судьи на матче России с Уругваем

Судейство матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Уругвая 25 июня в Самаре было странным. Об этом заявил журналистам полузащитник российской команды Александр Самедов, передает ТАСС.

Самедов отметил, что у него есть вопросы по судейству, а арбитр принимал очень «странные решения». «Показалось, что он [арбитр] как-то все воспринимал с улыбкой. Мне показалось, что он мог не показывать Игорю [Смольникову] первую желтую карточку», — пояснил полузащитник сборной России.

Встреча сборных России и Уругвая состоялась 25 мая в Самаре. Россия проиграла со счетом 3:0 в групповом матче, набрав шесть очков в трех встречах. Главным арбитром был сенегалец Маланг Дьедиу, который удалил за две желтые карточки защитника Игоря Смольникова. Кроме того, судья не стал смотреть видеоповтор в спорной ситуации, которая была связана с нарушением правил против Артема Дзюбы в штрафной площади сборной Уругвая во втором тайме.

Следующий матч сборная России проведет в 1/8 финала 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

Теги: Уругвай , Сборная России , ЧМ-2018
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