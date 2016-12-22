Маршрутка задавила трехлетнего ребенка в Подмосковье

Трехлетний мальчик выпал из салона и попал под колеса маршрутки в Ногинске. Водитель тронулся, не убедившись, что все желающие вышли на остановке. Следователи управления СК по Московской области начали проверку.

Трагедия произошла 22 июня на автобусной остановке в Ногинске. «Ребенок получил различные травмы и скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по пути в больницу», — указано в сообщении СК.

Следователи опрашивают очевидцев происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ребенок ехал домой со старшим 19-летним братом, утверждает «Московский комсомолец». Когда они выходили на остановке «Районный дом культуры», микроавтобус тронулся с места, и мальчика затянуло под колеса. По информации издания, водитель маршрутки задержан и находится в изоляторе временного содержания. Случившееся он объяснил тем, что не заметил ребенка.

19 июня трое человек погибли, девять получили травмы при столкновении маршрутки и двух автомобилей в Санкт-Петербурге. 15 июня в Твери погибла пенсионерка, которую вытолкнули из пассажирского микроавтобуса. В тот же день девять человек пострадали при столкновении автомобиля и маршрутки в Саратовской области.