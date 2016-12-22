Полиция Киева нашла похищенного сына ливийского дипломата

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе Киева иностранного гражданина. Об этом говорится в сообщении на странице главного управления Национальной полиции Киева в Facebook.

«Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, насильно посадивших мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления», — указано в сообщении.

Ранее полицейские сообщили, что в Киеве двое неизвестных на Тургеневской улице насильно посадили мужчину в темно-синий Volkswagen Golf и увезли. Источник «Интерфакс-Украина» сообщил, что был похищен сын ливийского дипломата. Телеканал «112.Украина» сообщил, что похитили сына финансового атташе посольства Ливии. В ливийском посольстве на Украине РБК не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию.

РБК направил запросы в Службу безопасности Украины и Национальную полицию.