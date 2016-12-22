Дзюба сравнил матч c Уругваем с пощечиной

Поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу от сборной Уругвая станет для российской сборной хорошим уроком и своевременной пощечиной для команды. Об этом заявил журналистам нападающий российской сборной Артем Дзюба, сообщает ТАСС.

Он отметил, что причин поражения несколько. «Первый гол сами себе привезли, второй гол обидный, потом удаление [защитника Игоря Смольникова], после чего, в принципе, игра была сделана уругвайцами. Это была хорошая проверка для нас». — сказал Дзюба.​ «Следующий соперник — Испания или Португалия, это тот уровень, который нужно понимать, может быть, это даже хорошо, вовремя такая пощечина получена», — считает футболист.

Встреча российской и уругвайской сборных состоялась 25 июня в Самаре. Сборная России проиграла со счетом 3:0, набрав шесть очков в трех встречах. Матч 1/8 финала российская сторона проведет на стадионе «Лужники» 1 июля.

Полузащитник российской сборной Далер Кузяев, комментируя игру обеих сборных, заявил в эфире телеканала «Матч ТВ», что футболистам сборной России не получилось показать комбинационную игру. Отвечая на вопрос журналистов об оценках игры национальной команды, полузащитник сказал, что оценивать результат нужно по трем матчам, а не по одному. «Мы выполнили минимальную задачу, а к следующей игре мы разберем наши ошибки», — пояснил Кузяев.

Чемпионат мира проходит в России до 15 июля.