Путин подписал указ о создании военного «Сколково» в Анапе

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании военного аналога «Сколково» — инновационного технополиса «Эра» Минобороны России в Анапе. Текст указа размещен на официальном сайте правовой информации (​.pdf).

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Минобороны поручено в течении трех месяцев разработать и предоставить на утверждение Путину проект положения о технополисе. Финансирование расходов на создание и деятельность технополиса осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в федеральном бюджете Минобороны и за счет средств иных источников. Финансирование ключевых инновационных проектов «Эры» осуществит Фонд перспективных исследований.

Путин поручил возложить общее руководство научно-исследовательскими проектами технополиса на президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

В сообщении на сайте технополиса говорится, что главное направление деятельности «Эры» — исследовать возможности технологий искусственного интеллекта для их применения в военной сфере.​ Технополис находится на черноморском побережье на площади 17 га. Он будет состоять из научной и образовательной организации, опытного производства и тестового полигона, что позволит в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения.

Основной упор в научной деятельности будет сделан на разработку оборонных технологий, а всего исследования будут вестись по таким направлениям, как IT-системы и автоматизированные системы управления, информационная безопасность, робототехника, технологии энергообеспечения, техническое зрение, распознавание образов и др.

Технополис «Эра» строится в Анапе на месте закрытых на реконструкцию санаториев Минобороны. О том, что его построит крупнейший подрядчик МЧС и Минобороны, компания «Бамстройпуть», сообщили РБК гендиректор и совладелец компании Игорь Тушкевич и в пресс-службе Минобороны. Компания выиграла контракт на строительство объектов первой очереди суммой около 3 млрд руб.