В полиции Киева рассказали о похищении сына ливийского дипломата

В Киеве похитили сына финансового атташе ливийского посольства. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на полицию. Правоохранительные органы нашли на месте преступления паспорт на имя Абдуслама 1992 года рождения.

Источник «Интерфакс-Украина» также сообщает, что был похищен сын дипломата. В посольстве Ливии на Украине РБК не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о похищении сына финансового атташе.

Депутат Верховной рады и член коллегии МВД предположил в комментарии «112 Украина», что похищение было совершено с целью выкупа.

Полиция Киева сообщает, что двое неизвестных на Тургеневской улице насильно посадили мужчину в автомобиль Volkswagen-Golf темно-синего цвета и уехали с места происшествия. В связи с этим веден план «Перехват». Следователи начали производство по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

РБК направил запросы в Службу безопасности Украины и Национальную полицию.