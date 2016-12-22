Суд объяснил публикацию решения по Навальному до оглашения его судьей

Примерно через полчаса после того, как судья Симоновского суда удалилась в совещательную комнату, чтобы принять решение о продлении испытательного срока Алексею Навальному по «делу «Кировлеса», на табло перед входом в зал появилась надпись, что решение судья уже приняла, передает корреспондент РБК.
«Удовлетворено», — значилось в решении. Эта информация появилась и в электронной базе. Через десять минут информация из базы была удалена.
В пресс-службе Симоновского суда Москвы объяснили появление решения в судебной базе еще до того, как судья Светлана Туманина огласила решение, техническим сбоем. «Произошел технический сбой программного обеспечения», — объяснил РБК пресс-секретарь Симоновского суда Виктор Васильев.
ФСИН просила продлить испытательный срок Навальному в связи с нарушением порядка и условий отбывания испытательного срока. После приговора по «делу «Кировлеса» политик неоднократно привлекался к административной ответственности.
Ходатайство ФСИН суд в итоге удовлетворил. Испытательный срок Навального будет продлен до середины 2019 года. Оппозиционер должен будет являться в инспекцию четыре раза в месяц.