Более 27 тыс. домов остались без газа из-за аварии в Хасавюрте
Общество, 16:28
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Более 27 тыс. домов остались без газа из-за аварии в Хасавюрте
В Хасавюрте жители более 27 тыс. домов остались без газа из-за утечки, сообщили РБК в в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
«В 12:30 от диспетчера ЕДДС города Хасавюрта поступила информация о том, что на распределительном газопроводе высокого давления обнаружена утечка газа», — сказал собеседник в пресс-службе. При этом без газа осталось 27 650 домов.
Авария была локализована после того, как на газораспределительной станции города закрыли задвижку. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в 18:00.
Источник в экстренных службах Дагестана сообщил «РИА Новости», что в результате аварии без газа остались более 102 тыс. человек.
В Минэнерго отметили, что утечка газа произошла из-за коррозии.