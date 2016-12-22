В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели детей от перегрева в машине

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту гибели от перегрева двух малолетних детей, оставленных в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.
Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следствие выяснило, что ЧП произошло 23 июня. Трое детей в возрасте 13, трех и полутора лет на несколько часов остались без присмотра родителей по месту своего жительства в Ростове-на-Дону. Вернувшись домой, родители нашли двух младших детей в припаркованном во дворе дома автомобиле, они не подавали признаков жизни. Их старшая сестра спала в доме.
Предположительной причиной смерти детей стала гипертермия (перегрев организма). Назначено проведение необходимых экспертиз, устанавливаются обстоятельства их гибели.
Ростовское издание 161.ru, которое ссылается на источник в правоохранительных органах области, отмечает, что мать погибших детей оставила их под присмотром старшей сестры и поехала сдавать экзамены. По предварительным данным, когда девочка-подросток отлучилась, дети забрались в припаркованную машину. Вернувшись, мать нашла их в салоне раскаленного автомобиля. Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи констатировала смерть детей.
В аппарате детского омбудсмена по Ростовской области РБК сообщили, что семья, в которой погибли двое детей, была благополучной. «Семья нормальная, не из неблагополучных. У них сейчас горе, произошла трагедия. Пока идут следственные действия, мы не имеем права вмешиваться, и поэтому ждем результатов, потому что пока неизвестны точные причины, отчего погибли дети», — пояснили в аппарате.