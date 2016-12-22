В Кузбассе рейсовый автобус врезался в частный дом

Рейсовый автобус №605 Югра — Кемерово врезался в частный дом в Кузбассе во время движения по трассе. Об этом сообщает «Газета Кемерова».

Как сообщили газете в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», авария произошла в Топкинском районе Кемеровской области. В салоне автобуса в момент ДТП находился 21 пассажир, никто не пострадал. Через час дополнительный автобус доставил пассажиров в Кемерово. Причины ДТП устанавливаются. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо.

Ранее в июне три человека погибли и еще пять пострадали в ДТП с автобусом в Беловском районе Кемеровской области. Авария произошла на трассе Белово — Новый Каракан у села Поморцево. Автобус ехал по маршруту из поселка Новый Каракан, в салоне находились 20 человек. По данным источника «РИА Новости», автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.