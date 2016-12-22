Роналду попросил иранских болельщиков дать ему выспаться перед матчем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попросил футбольных болельщиков из Ирана не мешать ему спать в преддверии матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает телеканал Globo.

Вечером 24 июня у отеля в Саранске, где остановились португальские футболисты, собрались иранские фанаты и стали шумно себя вести, мешая игрокам спать. Роналду подошел к окну своего номера и знаками дал понять, чтобы болельщики не мешали ему спать.

Встреча сборных Португалии и Ирана пройдет 25 июня на саранском стадионе «Мордовия Арена» в 21:00. Португалия по итогам двух первых игр в группе B получила 4 очка и проходит в плей-офф вместе с Испанией, у иранцев — три очка и третье место в групповом турнире.