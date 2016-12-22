В Дубае загорелся павильон тематического парка Global Village
Общество, 13:29
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В Дубае загорелся павильон тематического парка Global Village
В Дубае на территории тематического парка и ярмарки Global Village вспыхнул пожар. Об этом сообщается в Twitter пресс-службы правительства города.
Возгорание произошло в китайском павильоне. Пожар локализован. В результате происшествия сообщений о погибших или раненых нет. Причина пожара пока не известна. В настоящее время парк закрыт для посещений.
Это не первый пожар в тематическом парке Global Village. В декабре прошлого года пожар произошел напротив йеменского павильона. Все посетители парка были эвакуированы, никто не пострадал.
Global Village — сезонная ярмарка изделий народных промыслов, продуктов питания, промышленных товаров из разных стран мира.