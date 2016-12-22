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В Минобороны заявили об антироссийском подтексте танкового биатлона НАТО
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В Минобороны заявили об антироссийском подтексте танкового биатлона НАТО
Политика, 12:02
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В Минобороны заявили об антироссийском подтексте танкового биатлона НАТО

Танковый биатлон, проведенный НАТО на одном из полигонов бундесвера в Германии, носил антироссийскую направленность. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил России генерал-майор Роман Бинюков.

«В ходе выполнения огневых задач натовские экипажи тренируются стрелять не по мишеням, а по старой технике советского производства», — подчеркнул генерал-майор. По его словам, в соревнованиях альянса не чувствовались «состязательность и спортивный дух».

«Судя по публикациям в прессе, этот конкурс не вызвал большого интереса у общественности и не стал популярным среди танкистов. В нем приняло участие всего восемь стран, одной из которых была Украина», — сказал Бинюков. Украинские танкисты выступали на своих Т-84 «Оплот», команда заняла последнее место. По словам Бинюкова, один из участников биатлона заявил, что провал на соревнованиях связан с «низким качеством производства и неудовлетворительными боевыми возможностями украинских танков, а также недостаточным уровнем подготовки танковых экипажей».

«Многочисленные отказы системы управления огнем, механизмов стабилизации и заряжания пушки танка и другие «детские болезни» вызывали только чувство разочарования за знаменитую когда-то харьковскую школу танкостроения», — отметил Бинюков. Он напомнил, что в Харькове в свое время создали танк Т-34, основную боевую машину Советского Союза в годы Второй мировой войны.

«С профессиональной точки зрения натовский конкурс отличался тем, что отрабатывались только одиночные нормативы. Последовательность состязаний хоть и была похожа на нашу, но сами препятствия и огневые задачи, на мой взгляд, были менее продуктивны для подготовки экипажей», — сказал генерал-майор. Бинюков посоветовал военным НАТО «не тренироваться в создании неудачных реплик «Танкового биатлона», а принять участие в российском соревновании.

В мае Минобороны анонсировало первые соревнования по биатлону среди боевых роботов по аналогии с танковым биатлоном. Состязания запланированы на ноябрь, они пройдут в рамках второй молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник».
Теги: Минобороны , танковый биатлон , Альянс , русофобия
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