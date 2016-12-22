В Самаре предупредили о последствиях жары на матче Россия — Уругвай

В день матча между сборными России и Уругвая в Самаре, где пройдет игра, ожидается температура до плюс 35 градусов. Власти города рекомендовали болельщикам взять с собой питьевую воду по пути на стадион «Самара Арена», так как путь от остановки автобусов до стадиона составляет около 1,5 км. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Самарской области.
Власти также организуют пункты бесплатной раздачи воды, где будут дежурить медики. На стадионе болельщики смогут купить прохладительные напитки.
Главный врач на стадионе «Самара Арена» Армен Бенян призвал болельщиков надеть головные уборы и светлую одежду из натуральных тканей, а также нанести на открытые участки кожи защитный крем.
Матч Россия — Уругвай станет третьей игрой для российской сборной. В настоящий момент обе команды имеют по шесть очков по итогам первых двух туров группового этапа и уже вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу.