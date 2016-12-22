Из Таиланда эвакуировали парализованного при инсульте россиянина

Проживавшего в Таиланде 62-летнего россиянина Михаила Глазова эвакуировали в Москву, после того как мужчину парализовало в результате инсульта. Об этом РБК сообщила член волонтерской группы «Твори добро Таиланд» Ольга Корчагина.

Он вылетел из Таиланда в 06:00 мск регулярным рейсом «Аэрофлота» в сопровождении бригады врачей Всероссийского центра катастроф «Защита».

Глазов прожил на тайском острове Самуи восемь лет. В начале 2018 года он перенес три инсульта, последний из них произошел в марте. У россиянина возник левосторонний паралич, в связи с чем он потерял возможность двигаться. Таиландская виза Глазова закончилась еще в 2013 году, все это время у него не было средств ни на лечение, ни на возвращение в Россию.

Помощь Глазову оказали российские волонтеры, а также почетный консул России в провинции Сураттхани и сотрудники посольства в Бангкоке.

Как сообщила Корчагина, главврач Центра медицинской эвакуации Наталия Баранова займется размещением Глазова в больницу непосредственно по прилету. «[Из аэропорта] его заберет бригада медиков. Наш представитель будет тоже встречать его и сопровождать. На сколько его могут там оставить — неизвестно», — сказала Корчагина.

На собранные добровольцами средства после лечения в больнице Глазова доставят в частный пансионат в возле города Одинцово, где мужчина ранее был зарегистрирован. Там он проведет две недели. Затем Глазову предстоит оформить пенсию и восстановить регистрацию. Отмечается, что у мужчины нет родственников, кроме больной 93-летней матери.