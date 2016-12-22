На салатовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в Twitter Московского метрополитена.

Подробности инцидента не приводятся. В МВД не комментируют данное происшествие, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. Позднее стало известно, что было приостановлено движение составов от станции «Марьино» до станции «Зябликово».

В метрополитене попросили пассажиров пользоваться Замоскворецкой линией и наземным транспортом. В 08:35 мск движение поездов было восстановлено, сейчас оно вводится в график.