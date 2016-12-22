Будапешт удивился привязке отношения к венграм к раздору Киева и Москвы

Стремление избавиться от российского влияния в языке и образовании не может быть оправданием для нарушения прав венгерского меньшинства на Украине. Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которое вышло в эфир на телеканале «1+1».

«Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему лишаете прав венгров? Мы не рассматриваем эти политические вопросы как оправдание для нарушения односторонних и многосторонних обязательств», — сказал Сийярто. Он добавил, что Будапешт поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Мы заинтересованы в эффективных и прагматичных отношениях с Украиной, которые базируются на взаимном уважении. Так и было до сентября прошлого года, когда мы твердо поддерживали европейские и евроатлантические стремления Украины», — подчеркнул глава МИД Венгрии. Затем украинский парламент принял закон «Об образовании», его подписал президент Петр Порошенко.

В документе указывалось, что на Украине дети представителей нацменьшинств будут учиться в средней школе только на украинском языке, переход будет происходить поэтапно до 2020 года. В Будапеште считают, что этот закон нарушает права венгров. «Мы активизировались и надеемся, что ситуация решится в ближайшее время. Сейчас это зависит не от нас», — подытожил Сийярто.

Против украинского закона «Об образовании» выступали Польша, Молдавия, Румыния и Россия. Сийярто заявлял, что Венгрия заблокирует любые решения в рамках ЕС о дальнейшей евроинтеграции Украины. Также глава МИД Венгрии пообещал заблокировать участие украинского президента в саммите НАТО летом 2018 года, если Киев не отменит принятый закон. В апреле 2018 года стало известно, что Будапешт в третий раз заблокировал заседание комиссии Украина — НАТО. Венгрия ранее уже блокировала проведение декабрьского и февральского саммита.