Яровая призвала президента Литвы не отравлять народ «черной ложью»

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая обратилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте с призывом не отравлять свой народ «черной ложью» и русофобией. Так российский депутат прокомментировала заявление литовского президента о том, что Россия может совершить военное вторжение на территорию Литвы. Обращение Яровой опубликовано на ее официальном сайте.

«Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией, а самой неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению», — сказала вице-спикер.

По словам Яровой, литовский президент ведет «фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики».

Дале Грибаускайте 19 июня в интервью немецкому изданию Spiegel заявила об опасности вероятного вторжения России в Литву. Президент отметила, что Вильнюс сейчас не в состоянии защититься от такой агрессии. Кроме того, она предупредила Европу о зависимости от российского газа.​