В Эфиопии задержали 30 человек после нападения с гранатой на премьера

Сотрудники правоохранительных органов Эфиопии арестовали 30 человек, которые подозреваются в причастности к покушению на премьер-министра страны Абия Ахмеда. Об этом заявил глава федеральной полицейской комиссии Зейну Джемал, передает Reuters.
«Количество человек, взятых под арест в связи с их причастностью к атаке на площади Мескель, достигло 30», — сказал он.
По данным Министерства здравоохранения Эфиопии, в результате произошедшего погибли по меньшей мере два человека, более 150 пострадали. Глава Минздрава Эфиопии Амир Аман уточнил в Twitter, что пострадали 156 человек, из них шестеро находятся в критическом состоянии.
Взрыв в центре Аддис-Абебы произошел на митинге сторонников премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда 23 июня. Неизвестный бросил в толпу гранату после того, как премьер закончил свое выступление перед собравшимися. Абий Ахмед занял пост премьер-министра в апреле этого года. В числе его главных инициатив является урегулирование пограничного конфликта с Эритреей.