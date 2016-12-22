Яровая призвала президента Литвы не отравлять народ «черной ложью»

В Россию из Сирии вернули два военных вертолета

ЦБ усложнит банкам кредитование связанных заемщиков

Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле»

Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году

Российские министерства впервые лишатся функции по ведению бухгалтерии

Армия Сирии зачистила от боевиков ИГ часть пустыни на границе с Ираком

В Эфиопии задержали 30 человек после нападения с гранатой на премьера

Минтруд заявил о планах увеличить выплаты работающим в декрете женщинам

Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25%

Военные игры НАТО показали поражение от России из-за плохих дорог

Из получившего пробоину в порту Роттердама танкера вытекло 217 т мазута

Принц Уильям попросил не сообщать ему результат матча сборной Англии

В сборной Египта опровергли информацию о планах Салаха покинуть команду

Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Топилин объяснил увеличение пенсионного возраста для женщин на 8 лет

Эрдоган перенес речь о победе на выборах из-за пострадавшего ребенка

В центре Одессы взорвался автомобиль с ирландскими номерами

Трамп пригрозил жестким ответом всем торговым барьерам в мире

Четыре человека погибли при падении легкомоторного самолета в Гвинеи

Госдеп призвал Россию освободить арестованных членов «Свидетелей Иеговы»

Вокалист «Океана Эльзы» призвал бороться против режима Порошенко

FIFA опровергла данные о подмене допинг-пробы у российского футболиста

Шестеро вышли, восемь вылетели: все расклады перед третьим туром ЧМ-2018

В Чечне назвали «чушью» данные о желании Салаха покинуть сборную Египта

Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции

СК возбудил дело по факту падения самолета «Бекас» в Воронежской области

Поляки проиграли Колумбии и лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018

Тест: что будет, если футбольный мяч попал в судью и сменил направление?

В центре Уфы при пожаре в старинном здании пострадал один человек