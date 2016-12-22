СК начал проверку после столкновения моторной лодки с причалом в Перми
Общество, 24 июн, 21:51
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СК начал проверку после столкновения моторной лодки с причалом в Перми
В Перми Следственный комитет начал проверку после столкновения моторной лодки с причалом. Об этом сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК России.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на реке Кама. По предварительной информации, в моторной лодке «Казанка-М» сидели двое мужчин. Из-за неисправности двигателя лодка потеряла управление и начала двигаться в сторону берега. Во время движения оба пассажира выпрыгнули в воду. Один из мужчин смог доплыть до берега, а второй — нет и утонул. В итоге лодка врезалась в причал «Пермь-1».
На сайте управления МЧС по Пермскому краю сообщается, что мужчина выпал из моторной лодки и сам смог доплыть до берега.