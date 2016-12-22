В Петербурге во время ЧМ арестовали гражданина Бразилии для экстрадиции

В Петербурге арестовали гражданина Бразилии для экстрадиции по запросу «иностранного государства». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города, передает ТАСС.
Как отмечается в сообщении, речь идет о Родриго Вицентини Динарди. Он был арестован на два месяца и будет находиться в СИЗО-4.
«Фонтанка» сообщает, что на родине бразильца обвиняют в разбойном нападении на почтовые отделения. Он был задержан полицией на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Бразилец никаких претензий к полицейским не имеет. По его словам, сотрудники российских правоохранительных органов с ним обращаются хорошо. Во время суда он заявил, что невиновен, и просил отпустить.
По данным портала, российские сотрудники правоохранительных органов искали подозреваемого среди прибывший на чемпионат мира фанатов сборной Бразилии.
Динарди прибыл в Россию из Лондона по поддельному паспорту, поменяв местами имя и фамилию. Чтобы идентифицировать его личность, полицейские Бразилии и России посылали друг другу фотографии. В Бразилии Динарди был участником банды Жаклин да Луз.