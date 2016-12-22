Эрдоган вышел в лидеры на президентских выборах в Турции

По предварительным подсчетам голосов, на президентских выборах в Турции на 19:53 мск действующий лидер страны Реджеп Эрдоган набирает 56,7% голосов. Об этом сообщает агентство Anandolu.
На втором месте с 28,47% голосов идет кандидат от Республиканской народной партии Мухаррем Индже. Тройку замыкает лидер Хорошей партии Мерал Акшенер, за которую проголосовали 7,45% избирателей.
Что касается парламентских выборов, правящая Партия справедливости и развития получает 47,88% голосов, Республиканская народная партия — 18,71%, Партия националистического движения — 12,38%, прокурдская Демократическая партия народов — 8,75%.
В соответствии с конституционной реформой по итогам референдума весной 2017 года новый президент будет возглавлять кабинет министров страны. Кроме того, у него будут новые полномочия в судебной сфере и сфере исполнительной власти. Президентские и парламентские выборы прошли в Турции в воскресенье, 24 июня.