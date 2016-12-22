В Екатеринбурге японская принцесса поблагодарила Россию за организацию ЧМ

Японская принцесса Хисако Такамадо, которая прибыла в Екатеринбург, чтобы присутствовать на матче сборной Японии, поблагодарила Россию за «прекрасную организацию чемпионата мира». Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Такамадо рассказала, что во время своего визита в России она посетила Саранск, Казань и Екатеринбург и в каждом из них у нее была возможность изучить культуру и историю. По словам принцессы, ее приняли «очень тепло». «Очень важно, что через чемпионат мира мы можем узнать традиции наших стран и даже привычки», — заметила Такамадо. Она отметила, что японские болельщики после матча сами убирают за собой мусор.



Принцесса рассказала, что сегодня, 24 июня, она одета в розовое кимоно и она выбрала этот цвет не случайно, потому что он «близок к цветам Японии и России, в знак дружбы и взаимопонимания между странами».



В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что в ходе своего визита в Екатеринбург японская принцесса посетила храм на Крови и посмотрела Дворец игровых видов спорта, где проходили показательные выступления российско-японского семинара по кюдо (стрельба из японского лука. — РБК). Семинар был организован Федерацией кюдо Японии.

В воскресенье, 24 июня, Такамадо посетит футбольный матч сборных Японии и Сенегала. Ранее, 19 июня, принцесса присутствовала в Саранске на матче японских футболистов, которые играли против колумбийцев, передает «РИА Новости». Эта встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу японцев. В четверг, 21 июня, принцесса прибыла в Казань, где присутствовала на тренировке японской сборной и посетила Национальный музей Республики Татарстан и Казанский кремль.



Говоря о прошедшем матче с колумбийцами, Такамадо сказала, что футболисты ее страны «показали очень хороший результат». «Еще остался один матч в Екатеринбурге, я хотела бы выразить благодарность, что поддержали в этом городе Японию», — заявила японская принцесса.

Хисако Такамадо занимает должность почетного председателя Японской ассоциации футбола. Она с 1998 года посещает все чемпионаты мира по футболу. Визит японской принцессы является первым посещением России членом​ японской императорской семьи за 102 года.