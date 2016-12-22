На подмосковном заводе от отравления аммиаком погибли двое рабочих
Общество, 13:45
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На подмосковном заводе от отравления аммиаком погибли двое рабочих
В Раменском районе Московской области, на заводе Моссельпром, отравились четверо рабочих. Двое из них скончались, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.
«В результате отравления рабочих завода Моссельпром погибли два человека. Еще двое госпитализированы в Раменскую центральную больницу», — заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что госпитализированные рабочие находятся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, отравляющим веществом был аммиак.
Обстоятельства происшествия не раскрываются.