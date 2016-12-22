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Зять Трампа выразил готовность сотрудничать с президентом Палестины
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Зять Трампа выразил готовность сотрудничать с президентом Палестины
Политика, 09:32
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Зять Трампа выразил готовность сотрудничать с президентом Палестины

Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер выразил готовность «работать с президентом Палестины Махмудом Аббасом». Об этом он заявил в интервью палестинской газете Al Quds.

По данным Al Quds, в Вашингтоне готовят план по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

«Я не хочу говорить о деталях плана, над которым мы работаем, но могу сказать точно, что он будет готов совсем скоро», — сказал Кушнер.

Он добавил, что команда президента США готова встретиться с лидером Палестины и продолжить обсуждение палестино-израильского конфликта, когда Аббас решит вернуться за стол переговоров. По мнению Кушнера, при успешной реализации плана​ Израиль и Палестина смогут получить большую выгоду, несмотря на определенные уступки.

Обратившись к жителям Палестины, зять Трампа заявил, что они заслуживают «блестящего будущего». Он отметил, что из-за «ошибок правительства и упущенных возможностей» палестинский народ уже заплатил большую цену. «Настало время для израильтян и палестинцев переориентировать свое руководство, побудить их быть открытыми для принятия решений и не уходить от диалога», — заключил Кушнер, призвав местных жителей поддержать действия по достижению мира на Ближнем Востоке.

Отношения между США и Палестиной обострились, когда 14 мая Вашингтон официально перенес свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В связи с этим Палестина отозвала своего посла из Штатов, а палестинское руководство отказалось встретиться с командой Трампа.

Столкновения палестинцев с израильской армией на границе. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Теги: зять , Дональд Трамп , Джаред Кушнер , сотрудничество , Палестина
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