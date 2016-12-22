Прокуроры начали проверку столкновения плавучего кафе с мостом в Барнауле

Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения плавучего кафе «Барракуда» с автомобильным мостом во время урагана 23 июня, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Там рассказали, что «Барракуда» состоит из теплохода и баржи-площадки и в день инцидента выполняла прогулочный рейс из речного порта Барнуала вверх по реке Обь. «В результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, волна) произошло столкновение судна с опорой автомобильного моста», — рассказали в прокуратуре.

После удара баржа-площадка, на борту которой находились 120 пассажиров, причалила на противоположном берегу реки. В прокуратуре выясняют, не было ли нарушено во время инцидента законодательство о безопасности плавания.

Ранее сообщалось, что на борту «Барракуды» было 160 человек, шесть из них пострадали. Выяснением обстоятельств инцидента занимается Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.